Órgãos da segurança pública traçam estratégias para o Carnaval de Manaus

Durante o Carnaval, os blocos de rua vão funcionar até meia-noite. A determinação foi anunciada durante a coletiva da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) que apresentou, nesta terça-feira (31), o Plano Tático Integrado de Segurança no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o titular da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), coronel PM Dan Câmara, a Central Integrada de Fiscalização (CIF), criada ano passado por meio da portaria nº 10/2016, tem como principal objetivo distribuir de maneira estratégica e eficiente as demandas de todos os órgãos envolvidos no Sistema de Segurança Pública do Estado. “A CIF é composta por órgãos da segurança, como também o juizado da infância e conselho tutelar. O grande diferencial de outros carnavais é que no ano de 2016 a central foi implantada. Nesse ano ela será fortalecida”, informou Dan Câmara.

A fiscalização ocorrerá em pontos estratégicos da cidade, garantindo a segurança da população durante o carnaval de rua, desfiles das escolas de samba e Carnaboi. Segundo a assessoria de comunicação da SSP, cerca de dois mil servidores do sistema de segurança pública, tanto da esfera estadual e municipal, estarão atuando durante todo o período festivo.

A juíza da Vara da Infância, Rebeca Mendonça ressaltou a importância no cuidado dos menores que irão participar dos eventos. Ela informou ainda que haverá fiscalização quanto à entrada das crianças, tanto nos desfiles quanto nos blocos de rua. “As crianças e adolescentes que irão participar dos desfiles das escolas de samba, na faixa etária de 5 a 12 anos, só irão participar se estiverem acompanhados dos pais ou responsáveis maiores de 18 anos com autorização assinada pelos pais”, explicou.

Por isso, o juizado da Infância destaca que todas as agremiações devem dar entrada na solicitação do alvará – que regulariza a participação de crianças e adolescentes nos desfiles – até o dia 10 de fevereiro.

Bárbara Costa

EM TEMPO