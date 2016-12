Organização criminosa envolvida em venda de carros roubados é desarticulada

Treze pessoas foram presas, até às 11h desta quarta-feira (21), em cumprimento de mandados de prisões expedidos pela Justiça amazonense, em diversos pontos da capital, durante a operação ´Trenó´, deflagrada pela Polícia Civil. Os suspeitos integram uma organização criminosa envolvida com roubos, adulteração e venda de veículos roubados.

A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) e contou com o apoio de policiais civis que atuam no Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Delegacia Especializada em Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações (DECFS), 1ª Seccional Sul e 5ª Seccional Centro-Sul, além de policias militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e do 1º Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Segundo a polícia, mais de 20 carros foram roubados e adulterados pelo bando criminoso que, em seguida, vendia os carros no valor de R$ 2 mil. Os suspeitos também utilizavam esses veículos para praticar assaltos.

De acordo com o delegado Péricles Nascimento, da DERFV, o bando vinha sendo investigado desde junho deste ano. Os veículos tinham as placas e os chassis adulterados para depois serem vendidos.

No total, a polícia cumpre 15 mandados de prisão até o fim desta tarde. Alguns foram cumpridos dentro de presídios da cidade, uma vez que alguns suspeitos já estavam presos.

A polícia não confirmou envolvimento de funcionários do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Confira o vídeo abaixo:

Ana Sena

Jornal Agora