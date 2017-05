‘Orelhões’ resistem ao tempo e à modernidade

Os aparelhos telefônicos, conhecidos popularmente como “orelhões’, ainda resistem ao avanço da tecnologia e, a exemplo de um passado não tão distante, continuam a aproximar as pessoas que estavam distantes, seja por estradas de terras, rios ou pela grande floresta, no Amazonas.

Apesar da diminuição do seu uso por conta da evolução da telefonia móvel, o Estado ainda dispõe de 15 mil “orelhões”, sendo 7,7 mi deles em Manaus, representando em torno de 51,33% do total.

De acordo com a aposentada Vilma Queiroz, 71, o “orelhão” ainda é importante para poder falar com o filho que mora no interior do Estado. Segundo ela, com esse tipo de telefone, é possível fazer ligações de longa distância com um custo bem mais em conta do que é cobrado pelas operadoras de celulares.

“Se eu compro um cartão de R$ 15, consigo falar mais de três vezes com meu filho que mora no município de Benjamim Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus). Porém, se compro uma recarga de celular no valor de R$ 20, não consigo falar mais de dez minutos”, conta a aposentada.

A estudante de pedagogia Eliane Souza, 29, explica que os “orelhões” espalhados no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) são úteis quando se tem uma situação de emergência. Porém, ela conta que, no distrito do Cacau-Pirêra, não se encontra o telefone com facilidade. “Quando precisamos desse equipamento, temos dificuldade de encontrar um aparelho e, quando encontramos, eles estão com defeito. Acredito que deve, sim, existir mais aparelhos, mesmo com a possibilidade de se ter celular”, enfatiza.

Para o servidor público Ítalo Pereira, 27, que é morador do município de Iranduba, é melhor manter os “orelhões” em locais estratégicos para a população e, de preferência, funcionando. O servidor público afirma que tem conhecimento da existência de apenas dois “orelhões” na cidade. “Um telefone consigo encontrar na frente de uma delegacia e outro em um estabelecimento comercial aqui próximo da minha casa”, diz.

A estudante Rebeca dos Santos Mendonça, 19, afirma que nunca usou o aparelho telefônico público. Segundo ela, quando vê os “orelhões”, ela pega apenas por curiosidade para ver se está funcionando. Apesar de não usar o equipamento, a estudante diz que é importante ter um aparelho perto de uma delegacia ou de escola em pleno funcionamento.

Migração

Conforme a empresa Oi, que opera os “orelhões” no Amazonas, a migração do consumo de voz fixa para a móvel faz parte da evolução da telefonia em todo o mundo, inclusive no Brasil. Essa migração provocou uma queda acentuada na utilização dos “orelhões”. Assim, hoje, segundo a companhia telefônica, quase 68,2% dos “orelhões” da Oi não geram chamadas tarifadas e quase 29,9% não são sequer utilizados.

Desse total, segundo a companhia telefônica, apenas 0,04% da planta de telefones públicos da Oi gera receita suficiente para o pagamento do seu próprio custo de manutenção. Outra receita, conforme a companhia, é acrescentada por meio dos cartões telefônicos que podem ser encontrados em estabelecimentos comerciais, como bancas de revista, armarinhos, farmácias e papelarias, entre outras.

Vandalismo

A Oi informa que nos quatro meses de 2017, foram danificados por atos de vandalismo, em média, 4% dos 15 mil “orelhões” instalados no Amazonas. No mesmo período, a empresa realizou a substituição de quase 70 campânulas dos “orelhões” por mês.

A companhia ressaltou que, como os “orelhões” da empresa estão instalados em vias e estabelecimentos públicos, sofrem, diariamente, danos por vandalismo. Em alguns casos, as equipes da empresa consertam os aparelhos e eles são danificados no mesmo dia.

“Atos de vandalismo contra ‘orelhões’ também causam prejuízo à sociedade, já que os danos podem afetar o contato da população com serviços públicos essenciais, como hospitais, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar”, diz a Oi, em nota.

Anualmente, a empresa afirma que investe, em média, R$ 300 milhões para manter sua rede de “orelhões” em todo o país. O serviço gera receita de quase R$ 20 milhões ao ano.

Manutenção

A Oi esclarece, ainda, que mantém um programa permanente de manutenção de seus telefones públicos. A empresa destaca também que conta com as solicitações de reparo enviadas à companhia pelo canal de atendimento 10331, tanto por parte dos consumidores quanto pelas entidades públicas.

Henderson Martins

EM TEMPO