Orçamento de Manaus é votado nesta quarta-feira

A Lei Orçamentária Anual (LOA) 2017 e o projeto de Orçamento Impositivo serão votadas nesta quarta-feira (21) na Câmara Municipal de Manaus (CMM). O presidente da Casa, vereador Wilker Barreto (PHS), afirmou que a casa vai zerar a pauta na última semana de atividade parlamentar.

Na manhã de segunda-feira (19), os vereadores deliberaram cerca de 12 projetos de lei que irão tramitar nas comissões técnicas da casa, além de seis que foram aprovados e encaminhados para a sanção do Executivo e um projeto, de autoria da mesa diretora, que foi promulgado, em que cria um arquivo central para gestão de documentos.

Entre os projetos que serão encaminhados à sanção do prefeito, três são do Executivo municipal, como de nº 354/2015, que dispõe sobre o serviço de transportes coletivos “Porta a Porta” denominado de Transporta, que será prestado de acordo com as especificações nesta lei. Outro é de nº 136/2016, que autoriza o Poder Executivo, a desafetar uma área urbana, situada na avenida Margarita, no bairro Nova Cidade.

Já o promulgado, foi o de nº 179/2016 da mesa diretora da casa legislativa, que cria o arquivo central da Câmara para gestão de documentos, garantindo a segurança da informação, integridade de documento e a eficácia na recuperação da informação, por meio da implantação do programa de gestão, que envolve o sistema Câmara digital e o processo eletrônico.

“Vai ser todo on-line, o que não vai ser é o que manda a lei para papel físico em arquivo, como nota fiscal. O resto vai ser todo digital, os vereadores passarão também a assinar de forma eletrônica”, disse.

