Oposição traça estratégia para ‘vencer’ base aliada na CMM e Aleam

A cada início de legislatura ou ano legislativo é sempre a mesma gritaria: a oposição luta para ser ouvida e ter seus pleitos atendidos ou ainda trazer à tona discussão de assuntos que a base aliada minimiza. Neste ano não é diferente. Tanto a oposição da Câmara Municipal de Manaus (CMM) quanto da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) traçam estratégias de diálogo e transparência para que seus pleitos possam ser ouvidos e aceitos pelo “rolo compressor” das respectivas bases aliadas, além de intensificar a fiscalização nos serviços feitos pelo governo do Estado e Prefeitura de Manaus.

Com 41 vereadores na Câmara, a oposição soma apenas dez parlamentares diante de uma robusta base aliada, número relativamente maior que a da legislatura passada.

Para que a oposição tenha vez na Câmara, o vereador Chico Preto (PMN) acredita que a proposta é agir com clareza e transparência nos pleitos e defesas a que se propõe. Segundo ele, enquanto membro da oposição na casa tem sido respeitado pelos demais pares e mesmo secretários municipais. “Tenho ido em algumas secretarias e tenho sido atendido. Agora os pleitos que eu tenho feito, tem sido muito transparentes. Não estou indo lá para me darem contratos e nem para me darem cargos comissionados, estou indo lá para representar a população que clama por eficiência”, disse.

Mas na avaliação da vereadora Joana D’Arc (PR), já se pode perceber uma movimentação dos aliados para que a oposição na Câmara não tenha vez. Um exemplo claro, cita a parlamentar, foi o modo como foi conduzido a eleição da presidência do Legislativo municipal, disputa a qual ela participou como candidata, mas que teve como vitorioso o vereador Wilker Barreto (PHS), aliado do prefeito Arthur Neto (PSDB).

Ela também cita a escolha dos presidentes das comissões técnicas em que tanto ela quanto Chico Preto foram preteridos em assumir a direção de colegiados importantes, ficando apenas com comissões que não despertam o interesse da base aliada.

“Eu deveria estar na CCJ porque sou advogada e sou parecerista de projetos de lei há 8 anos na Procuradoria do município, antes de ser vereadora. Enquanto tem gente na CCJ que não é advogado. Acabaram de alguma forma arquitetando para que a gente não tenha muito poder de voz”, criticou.

Mas apesar do “rolo compressor” dos aliados, Joana D’Arc afirma que sua estratégia para furar o bloqueio é participar ativamente das comissões de seu interesse, mesmo não fazendo parte. “Vou participar e fiscalizar. Transmitir as reuniões para as pessoas de fora, por meio das redes sociais. Eu tenho poder para falar, só não tenho poder de voto. Com relação aos projetos mais importantes, eu quero acreditar que a base não vai querer votar contra aos meus projetos só por eu ser oposição, mas se isso acontecer, irei contar com pessoas que me colocaram lá dentro”, avisou.

Para que a oposição seja ouvida, o novato Cláudio Proença (PR) diz que sua arma é o diálogo com os demais partidos que também tem a bandeira da oposição. “A base do prefeito Arthur Neto é muito forte aqui dentro, mas nós do PR, vamos estar buscando o que é melhor para o povo. Vamos concordar o que for melhor e vamos discordar o que não é. A minha bandeira está sendo defendida dessa forma, até porque a principal meta do partido é buscar um governo voltado para os interesses do povo”.

Com um pensamento diferente, Marcelo Serafim (PSB) – visto como líder da oposição – assegura não estar preocupado em poder ser ouvido pelos vereadores da base, mas sim da sociedade. Ele disse que desrespeitar a opinião da oposição é desrespeitar a voz da sociedade. “Eu tenho absoluta certeza que o fato de eu ser oposição não fará com que as nossas opiniões não sejam respeitadas. A Câmara precisa construir um debate para que a gente melhore a vida de quem está lá fora e não de quem está aqui dentro. Independentemente de bandeiras partidárias, os vereadores que aqui estão tem compromisso com a sociedade manauense”, ressaltou.

Fiscalização

Já na Assembleia Legislativa, do total de 24 deputados, o governo possui em sua base 18 parlamentares contra seis que integram a oposição. A minoria na casa promete intensificar a fiscalização dos atos do Poder Executivo estadual.

E fiscalizar o Executivo é justamente o que o deputado José Ricardo (PT) afirma que vai fazer. Segundo ele, isso é uma das atribuições do legislador. “Temos em particular alguns temas mais fortes que queremos providência do governo como na saúde, na educação, como o pagamento da data-base dos professores”.

Nessa esteira, Alessandra Campêlo (PMDB) diz que manterá um mandato fiscalizador. “Ontem (semana passada) denunciei uma obra no município de Nova Olinda do Norte, em que há desvio de dinheiro público. Estou preparando uma representação ao Ministério Público Federal com relação aos renais crônicos atendidos no hospital Adriano Jorge. Nas investigações preliminares há um pagamento de atendimentos que não foram feitos desde o ano passado”, disse a deputada, salientando que sua oposição é a forma mais eficaz para trazer à tona o que considera errado no governo.

Luiz Castro (Rede) declara que continuará atuando como oposição dentro dos seus limites materiais. “Sou parlamentar que dependo apenas das condições de meu salário e do apoio instrumental que a Assembleia dá para o exercício do meu mandato. Continuarei fiscalizando aquilo que não vem de acordo com o povo”, disse.

Diogo Dias

EM TEMPO