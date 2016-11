Oposição quer acareação entre Calero e Geddel na Câmara

Deputados de oposição ao governo Michel Temer pedirão, nas comissões da Câmara, uma acareação entre o agora ex-ministro da Cultura Marcelo Calero e o ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima. Calero demitiu-se nesta sexta-feira (18) após desentendimentos com Geddel, a quem acusou de ter feito pressão pela liberação de um empreendimento imobiliário em Salvador. Geddel admitiu ter tratado do assunto, mas negou ter feito pressão.

Líder da oposição, a deputada Jandira Feghali (PC do B-RJ) afirmou neste sábado (19) que pedirá a convocação de Calero e Geddel nas comissões de Desenvolvimento Urbano, de Fiscalização e Controle e de Cultura da Câmara. Ela defendeu o afastamento de Geddel do cargo até que o caso seja esclarecido.

“Essa atitude do Geddel é muito grave, porque essa foi uma pressão que apareceu, que veio a público. Ele é homem-forte do governo. Eu imagino o nível de pressão que não deve estar rodando dentro do governo para o que se chama a marginalidade da lei”, disse.

“É óbvio que o governo vai se mobilizar para não deixar [eles serem convocados], mas nós vamos pedir a vinda dos dois. A opinião pública é importante”, completou.

Em nota, o deputado Jorge Solla (PT-BA) também afirmou que tentará convocar Calero para ser ouvido na Câmara.

“Diante do que foi dito, se algum deputado da base governista tentar impedir que Calero seja convocado estará sendo, no mínimo, conivente com um crime”, disse Solla.

Reynaldo Turollo Jr.

Folhapress