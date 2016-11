Oposição na Aleam critica método para adiar CPI da Afeam

A oposição na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) critica a postura do presidente da casa, deputado Josué Neto (PSD), em ter enviado para análise da Procuradoria Geral do Legislativo o documento que solicita a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o empréstimo de R$ 20 milhões concedidos pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) a uma empresa do Rio de Janeiro.

Ontem, a reunião de líderes prevista para definir a composição da comissão não aconteceu, uma vez que o requerimento está sob o poder da Procuradoria para análise. Após parecer desse departamento, o pedido deve ser encaminhado para apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da casa. Para a deputada de oposição, Alessandra Campêlo (PCdoB), essa é uma medida protelatória e que demonstra medo do governo em ser investigado.

“Isso me dá mais curiosidade e vontade nessa investigação. Me parece que há muito mais coisa do que um simples investimento de R$ 20 milhões em um negócio falido. Talvez haja coisas ocultas, mas de qualquer forma estou tomando providências, pedindo documentações relativas aos contratos. Pareceres que foram utilizados para decisão de fazer esse investimento, além do balanço contábil do fundo”, disse Campêlo.

A parlamentar adiantou que se reuniu com o procurador da Assembleia, Vander Goés, que teria lhe afirmado que o pedido de CPI possui todos os requisitos e que estaria apta para que se formasse a comissão. “O que eles querem é fazer manobra para tentar barrar a CPI. Não tiveram competência política para barrar o requerimento, e agora tentam essas artimanhas. Enquanto eles estiverem enrolando, não poderemos nomear ninguém”.

O EM TEMPO procurou Vander Goés para saber se já há um parecer em torno do documento, mas ele não atendeu às ligações feitas ao seu número de celular 999XX-XX43.

Ainda segundo Alessandra, todos os documentos da Afeam foram solicitados por ela e que, após recebê-los, encaminhará ao Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público Estadual (MPE) e Polícia Federal para ajudar na investigação. Também integrante da oposição, Luiz Castro (Rede) disse ser redundante enviar o pedido de CPI para análise da Procuradoria e, em seguida, para a CCJR, uma vez que a mesa diretora possui assessoria jurídica para isso, além do fato concreto do governo ao reconhecer o problema e afastar a diretoria da Afeam de suas funções até o término das investigações.

Em resposta às críticas e questionamentos, Josué Neto destacou que a casa possui um rito que merece ser respeitado. Ele ainda diz que qualquer crítica feita será rebatida “não com palavras, mas, sim, com atitudes e atos oficiais”, para que, segundo ele, haja transparência.

“Os senhores que queiram fazer um exercício de memória vão perceber que estamos fazendo hoje o que fizemos na CPI da Pedofilia e da Telefonia. E em nenhum momento foram prejudicadas por conta dos atos da mesa diretora. Nós estamos no quarto ano de mandato como presidente, nesses últimos 4 anos já realizamos duas CPIs. Então estamos seguindo algo que deu certo, e que vai dar certo, a partir do momento, para que não haja nenhum prejuízo de sua tramitação”.