Oposição articula CPI do transporte público de Manaus

Cinco vereadores já aderiram à instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que pretende investigar o transporte público de Manaus. Mas, para que a investigação seja instaurada, o documento deve receber assinatura de um terço do total de parlamentares da Câmara Municipal de Manaus (CMM), o equivalente a 14 dos 41 parlamentares.

Os que assinaram o requerimento foram: Chico Preto (PMN), Joana D´Arc (PR), Marcelo Serafim (PSB), Sassá da Construção Civil (PT) e Willian Abreu (PMN). A autora do pedido, Joana D’Arc, disse que vai coletar mais assinaturas para forçar a instalação da CPI.

“As obrigações que as empresas deviam ter em relação à prestação de serviços não estão sendo cumpridas. A partir do momento que essas obrigatoriedades não são cumpridas, conforme o artigo 258 da Lei Orgânica do Município de Manaus (Lomam), nós temos que usar dos procedimentos previstos no regimento interno da casa e, cabe a nós, darmos uma resposta à sociedade”, disse a parlamentar.

Para Chico Preto, as discussões sobre o aumento da tarifa do transporte público não foram transparentes e uma audiência pública 12 horas antes de se concretizar o reajuste não foi o correto. “Na tarifa de água e de energia, você anuncia e 30 dias depois que se reajusta. Já a tarifa de ônibus existe uma pressa para aumentar. O prefeito anuncia numa quarta-feira e no sábado já está valendo”, cutucou o parlamentar.

Com o objetivo de tentar suspender o decreto do prefeito Arthur Neto (PSDB), que reajustou a tarifa do transporte público de R$ 3,30 para R$ 3,80, Chico Preto apresentou na manhã de ontem, um projeto de decreto legislativo para anular os efeitos do documento do chefe do Executivo municipal. O assunto deve entrar na pauta de votação desta terça-feira.

“Antes de pensar em recorrer no Ministério Público do Estado (MPE), nós temos que esgotar o nosso papel como parlamentar”, frisou.

Apesar de ter assinado a proposta de criação da CPI do transporte público, o vereador Sassá da Construção Civil afirmou que acredita que o processo de investigação não vai sair do papel. Para ele, a saída é ter outras ferramentas que possam investigar com mais rigor este setor.

“Os empresários tiram os ônibus sem comunicar ninguém e não são punidos por isso e a população é a única que sofre com tudo isso. Então, temos que penalizar os verdadeiros responsáveis. Eu fico bastante triste, pois vejo vereador aqui que parece que vem só para ocupar cadeira”, alfinetou.

Para o presidente da Câmara, vereador Wilker Barreto (PHS), a instalação de uma CPI para investigar o transporte público é fato vencido na casa, uma vez que existem várias coisas que devem ser discutidas. Ele salientou que o tema está sendo acompanhado de perto pelas comissões temáticas, credenciadas legitimamente.

“Qual o motivo de eu cercear o direito de uma comissão de discutir abertamente. O que acho é que devemos chamar todos os envolvidos para discutir o tema, não aqueles que querem marcar posição política, uma vez que eleição política só vai acontecer em 2018, independentemente de o aumento estar posto, não impede de discutirmos”, disse o parlamentar.

Sobre o projeto de decreto legislativo do vereador Chico Preto, Wilker explicou que se trata de uma prerrogativa do Executivo, mas que tanto a Comissão de Constituição e Justiça e a Procuradoria da casa deverão analisar a legalidade da matéria.

Henderson Martins

EM TEMPO