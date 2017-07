Oportunidade: edital aberto para comércio no Parque Cidade da Criança em Manaus

Empresas e pessoas físicas credenciadas do ramo alimentício poderão participar -foto: divulgação

A Prefeitura de Manaus abriu o Edital de Processo Seletivo para credenciar vendedores do ramo alimentício e de serviço de lazer para atuarem no Parque Cidade da Criança, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul. Ao todo serão ofertados 19 espaços para comercialização de produtos, serviços e alimentos no Parque e tanto pessoas físicas, quanto jurídicas podem concorrer ao edital. A permissão de uso terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogada se houver interesse entre as partes.

Na categoria “Box” são duas vagas para vendas de produtos alimentícios assim divididos: um box para refeições e pizza e um para salgados e lanche em geral. Na categoria “Carrinhos itinerantes” são três vagas, sendo um para venda exclusiva de balão, um para pipoca e um para churros e/ou milho verde.

Já na categoria “Fachadas Cenográficas” seis espaços estão para concorrência: um para brinquedos e souvenir, um para sorvete e picolé, dois de artesanato e produtos regionais e dois de guloseimas e doces.

Além disso, a categoria “Casinhas” terá disponíveis oito espaços para ocupação, sendo: um para livraria e papelaria, um para brinquedos, um para lembrancinhas, um para acessórios, artesanatos e decoração, um para fantasias, um para doces e balas, um para bolo e tortas, um para cupcake e um para dindin.

Conforme o edital, cada proponente poderá concorrer apenas a um espaço. As propostas deverão ser constituídas obrigatoriamente pela seguinte documentação: Anexo I-A – Ficha de Inscrição Pessoa Física ou Anexo I-B – Ficha de Inscrição Pessoa Jurídica; Anexo II – Proposta Comercial, além da documentação especificada nos itens 6.4.1 (Pessoa Jurídica) e 6.4.1.10 (Pessoa Física).

O regulamento completo, incluindo os valores da proposta comercial, deve ser consultado no edital de Processo Seletivo nº 001/2017, publicado na Edição 4175, do Diário Oficial do Município (DOM), do dia 27 de julho e está disponível pelo link: https://goo.gl/9nuoC5.

Os interessados deverão dar entrada em suas propostas até o dia 4 de agosto, no Setor de Protocolo da Semjel, localizado na Alameda Cosme Ferreira, n°871, Bairro Coroado (ao lado do Estádio Carlos Zamith), no horário de 8h as 17h, levando todas as documentações relacionadas no item 6 do edital.

