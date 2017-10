Oportunidade: cineasta seleciona atores e não atores para gravação em Manaus

Com previsão para filmagem para o próximo ano, está aberta a seleção de elenco para o longa-metragem, “a Febre”. Atores e não atores, moradores de Manaus e arredores são bem-vindos, assim como pessoas com experiência nas áreas Portuária, de Saúde e Recursos Humanos.

Leia também: Touro Preto vence 30º Festival Folclórico de Barreirinha, no Baixo Amazonas

Produzido por Tamanduá Vermelho, em coprodução com Enquadramento Produções (Brasil), Still Moving (França) e Komplizen (Alemanha). A febre é um longa-metragem dirigido pela cineasta Maya Da-hin. Onde temos a história de Justino, um indígena de 45 anos, trabalha como vigilante em um porto de cargas e vive em uma casa modesta na periferia. Desde a morte da sua esposa, sua única companhia tem sido sua filha Vanessa, mas ela está de partida para estudar medicina em Brasília.

Sob o sol escaldante e as chuvas tropicais, Justino esforça-se para manter-se concentrado no trabalho. Com o passar dos dias, ele é tomado por uma febre forte. Em seus sonhos, uma criatura vagueia perdida pela floresta. Na televisão, o noticiário fala de um animal selvagem que ronda o bairro. Justino acredita que está sendo seguido, mas não sabe se quem o persegue é um animal ou um homem.

Perfil 1 – Homens de 20 a 70 anos.

Perfil 2 – Mulheres de 20 a 60 anos.5

Os interessados podem enviar um vídeo de 1 minuto se apresentando, foto e contatos para o e-mail [email protected] ou para o Whatsapp (92) 98828-5779.

Com informações da assessoria

Leia mais:

Veja quem são os herdeiros que seguiram os passos dos pais dentro da MPB

Cantor Joe Jonas pede a atriz Sansa de ‘Game of Thrones’ em casamento

Shopping do Tururi agita 5 mil em Manaus e marca encerramento da primeira noite