Mais uma vez sindicato dos rodoviários desafia a lei

Greve do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário em Manaus (STTRM) e das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) | Foto: Marcely Gomes

Mais uma vez o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário em Manaus (STTRM) e das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) brincaram com a cara dos manauenses e desafiaram a Justiça do Estado e a Prefeitura de Manaus.



Com diversos problemas na segurança, educação, saúde, entre outras situações catastróficas que o cidadão da capital amazonense passa diariamente, novamente as pessoas precisaram se preocupar como iriam chegar a casa ou ir ao trabalho, por causa de um cabo de guerra de duas corporações que relembram toda vez a história da série de de desenho animado “Tom e Jerry”.



As atitudes do sindicalista Givancir Oliveira nesse ano já chegaram a um limite. Os órgãos competentes precisam dar um basta nessa situação com urgência. Mesmo com negociações, conversas e reuniões, o líder do STTRM continua essa bagunça, e com o direito de ir e vir da população amazonense.

Na greve de ontem, por pouco, um jornalista não foi agredido, quase duas pessoas foram feridas a tiros, por jogar pedras em ônibus, e detenções foram realizadas pela polícia. A sociedade está completamente revoltada com essas atitudes do Sindicato dos Rodoviários, as pessoas não aguentam mais sair do ônibus e andar para chegar ao seu destino. Oliveira e sua trupe estão brincando de ajudar motoristas e cobradores.

| Foto: Marcely Gomes

Todo mundo na cidade está careca de saber que estamos em um período de eleição e que o principal objetivo desse grupo é desestabilizar a ordem política de Manaus. Mesmo com vários processos nas costas, Oliveira continua a desafiar a sociedade já com tantos problemas. Nessa situação, a Justiça pode até demorar, mas ela nunca vai falhar.