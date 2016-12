Operador de máquinas é raptado e executado por dupla encapuzada na Zona Norte

O operador se máquinas Franci Heverson Pereira Fonseca, 21, foi morto com oito tiros, na rua Criciúma, bairro Cidade de Deus, Zona Norte, após ser raptado por dois homens encapuzados na manhã desta quinta-feira (1º). Ele chegava em casa depois de uma festa quando foi abordado pela dupla.

De acordo com familiares, o amigo de Franci Heverson, que estava junto com o operador, foi amarrado dentro da residência da vítima, enquanto o operador de máquinas foi levado para ser morto. Franci Heverson tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo a irmã da vítima, a dona de casa Neila Pereira, 34, desde que se separou da companheira, Franci Heverson vivia em festas.

“Eles já estavam esperando meu irmão chegar em casa. Quando o viram, o agrediram com murros e chutes e amarraram os pés e as mãos dele com cordas. Em seguida, amarraram o amigo dele e disseram que não era para ele gritar, porque não queriam matá-lo, só queriam matar meu irmão”, relatou.

A dona de casa disse ainda que os encapuzados levaram o operador de máquinas até a rua e o executaram com oito tiros na cabeça, costas e peito. Após o crime, os suspeitos fugiram em uma motocicleta de características não informadas.

“Nós já sabíamos que isso ia acontecer. O meu irmão era envolvido com essas coisas erradas, ele usava entorpecentes. Não sei se ele estava devendo os traficantes ou algo parecido, até porque ele morava sozinho e era muito calado. Não dava detalhes da vida dele”, afirmou Neila.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) como acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

Ana Sena

Jornal AGORA