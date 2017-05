Operações de órgãos de segurança reforçam policiamento em áreas violentas de Manaus

Órgãos do Sistema de Segurança Pública (SSP-AM, Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Detran) iniciaram nesta sexta-feira (12), diversas operações em áreas de Manaus que registraram nos últimos meses aumento de ocorrências criminais.

Cerca de 500 servidores atuam dando maior visibilidade à presença das forças estaduais nas ruas e proporcionando maior sensação de segurança à população de Manaus.

A operação foi lançada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), onde estiveram presentes o secretário de Segurança, Sérgio Fontes, o delegado-geral da Polícia Civil, Frederico Mendes, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel David Brandão, o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Fernando Junior, e servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

A operação iniciou às 18h, quando equipes foram destacadas para as zonas Norte, Leste, Sul, Centro-Sul e Centro-Oeste. “Nosso trabalho para conter a violência é constante com o objetivo de inibir ações de criminosos, diminuir os índices criminais, como roubos e homicídios”, disse o secretário de Segurança, Sérgio Fontes.

Em reforço às ações ostensivas já realizadas, o comandante da Policia Militar, coronel David Brandão, explica que policiais irão atuar na operação Águia. “Em pontos previamente escolhidos por meio de mapeamento de incidências criminais e com efetivo destacado para ações durante todo fim de semana”, disse.

A Polícia Civil utiliza equipes para reforçar o trabalho nas unidades policiais e ações repressivas nas ruas da capital, principalmente na zona Sul. “Estamos com 92 servidores realizando incursões em áreas consideradas de riscos, fazendo abordagens a veículos e pedestres, com o objetivo de reprimir ações criminosas”, disse o delegado-geral, Frederico Mendes.

O Corpo de Bombeiros, de acordo com o comandante Fernando Junior, vai atuar na parte preventiva e fiscalização em casas de entretenimento noturno, como bares e casas noturnas. O órgão também reforçou o número de viaturas localizadas em pontos estratégicos para atender com mais rapidez as ocorrências.

As ações contam ainda com fiscalização no trânsito pelo Detran para coibir e autuar irregularidades nas ruas, e dar apoio às ações de reforço policial, com barreiras em avenidas e fiscalização de cidadãos na condução de veículos.

Um efetivo de 40 fiscais da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) deu apoio à operação, com blitz nos dois sentidos da Avenida André Araújo, em frente ao CICC, para fiscalizar veículos de serviços de transporte como táxi, mototáxi e executivos.

Com informações da assessoria