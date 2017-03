Operações da PM prendem cinco homens e recuperam dois veículos

Na noite deste domingo (12) e início da madrugada desta segunda-feira (13), as operações Águia e Catraca, da Policia Militar, resultaram na prisão de cinco homens e na recuperação de dois veículos roubados, que foram entregues aos proprietários. Os trabalhos ocorrerem em todas as zonas da capital.

Águia

Por volta de 19h30 de domingo (12), policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recuperaram uma motocicleta, que foi localizada através do sistema de GPS, o veículo estava abandonado na rua Esther, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte e já foi entregue ao proprietário.

Luiz Carlos Magno de Souza, 35, foi preso por policiais da 8ª Cicom, após o roubo de um aparelho celular, na rua Sete de Março, bairro Compensa 2. O crime ocorreu por volta das 21h deste domingo. Luiz foi atuado por roubo. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Policiais da 13ª Cicom, recuperaram uma motocicleta após verificarem que o veículo tinha restrição de furto. A moto estava abandonada na rua das Palmeiras, bairro Cidade de Deus, Zona Leste, em seguida o veículo foi entregue ao proprietário.

José Inácio Oliveira, 25, e Luciano Antônio Nascimento Oliveira foram presos por policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN). Por volta das 0h desta segunda-feira. A dupla teria assaltado um homem na rua Barroso, Centro, Zona Sul, em seguida foram abordados pela equipe Policial. No momento da revista foram encontrados um simulacro de arma de fogo, um aparelho celular e a quantia de R$ 63,50. O caso foi registrado no 1º DIP.

Catraca

Por volta das 21h de domingo, Felipe Nascimento da Silva, 24, foi preso pelo Comando de Operações Especiais (COE) após abordagem na avenida Coronel Sávio Belota, bairro Novo Aleixo, Zona Norte. O suspeito estava cometendo uma serie de assaltos pelas ruas do bairro do Mutirão em uma motocicleta Honda Fan, de cor preta. Durante a abordagem foi encontrado um revólver calibre 38 com uma munição intacta. Em seguida, Felipe foi encaminhado para o 6º DIP.

Fabiano Rodrigo Silva de Sousa, 19, foi preso na noite deste domingo por policiais da 4ª Cicom. O suspeito estava em um micro-ônibus do transporte alternativo que trafega na rua dos Açaizeiros, bairro Grande Vitória, Zona Leste. No momento da revista foram encontradas com o suspeito, 21 trouxinhas de cocaína e a quantia de R$ 67,00. Fabiano foi encaminha ao 14º DIP.

Policiais da 13ª Cicom recuperaram uma motocicleta Honda CG 125 Fan, de cor preta, que estava na posse de Sirílo de Assis da Silva Lira, 20. O suspeito foi preso por volta da 23h após abordagem policial na travessa Açucena do Cabo, bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte, que constataram que a moto tinha restrição de furto. Sirílo, foi encaminhado ao 6º DIP.

