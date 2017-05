Operação ‘Zona Leste Segura’ cumpre mandados de prisão e busca e apreensão

A Polícia Civil do Amazonas deflagrou na manhã desta sexta-feira (19), a operação ‘Zona Leste Segura’ com o objetivo de combater crimes de roubo e tráficos de drogas na região. Os trabalhos iniciaram às 6h em diversos bairros da Zona Leste. Na ação são cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão.

“Os mandados de prisão já foram cumpridos com êxito. Dentre essas prisões temos um foragido do semiaberto que estava cumprindo pena por latrocínio. Também tivemos duas prisões que foram feitas no final da noite de ontem e devem entrar no balanço dessa operação, quando os trabalhos forem finalizados”, disse o delegado Jorge Eloi.

Todos os Distritos Integrados de Polícia (DIP’s) apoiam a operação. O resultados dos trabalhos devem ser divulgados ainda na manhã de hoje.

Os trabalhos são coordenados pelo titular do Departamento de Polícia Metropolitano (DPM), delegado Geraldo Jorge Eloi e o delegado Pablo Geovane, titular da 3ª Seccional Leste.

Daniel Landuzuri

EM TEMPO