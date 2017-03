Operação “Transporte Legal” coíbe transporte clandestino em Manaus

Na manhã desta quarta-feira (14) a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) iniciou a operação “Transporte Legal”, para coibir irregularidades nos serviços de transporte. Os trabalhos contam com o apoio da Polícia Militar com o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAM), Guarda Municipal e do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans).

De acordo com o superintendente da SMTU, Audo Albuquerque, o objetivo da operação é fiscalizar os operadores que estão autorizados pelo órgão e, principalmente, coibir a prática do transporte clandestino.

“Estamos fazendo cumprir a lei e até mesmo prezando pela segurança desses passageiros que pegam esses tipo de transporte irregular. Não vamos tirar o trabalho de ninguém, estamos tirando os clandestinos das ruas, por meio de denúncias daqueles que pagam seus tributos e daqueles que trabalham na regularidade”, disse o superintendente.

Na primeira hora de operação cerca de 15 veículos já foram apreendidos, no primeiro ponto de abordagem na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte.

Os trabalhos devem continuar durante todo o dia em blitzes itinerantes em todas as zonas da cidade. Pela tarde deve ser divulgado um balanço com o resultado da operação.

Daniel Landazuri

EM TEMPO