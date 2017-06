A operação Tolerância Zero, prendeu 14 pessoas envolvidas em criminalidade, desde a manhã da quinta-feira (8), no município de Lábrea (distante 855 km de Manaus).

Criada com o objetivo de combater crimes e evitar roubos na cidade, a ação prendeu pessoas envolvidas com tráfico de droga, furtos e outros crimes. Além das prisões, uma moto, com restrição de roubo, foi recuperada e devolvida ao proprietário.

De acordo com a Polícia, a operação deve se estender até a segunda-feira (12).

