Operação “Ronda Total 2” cumpre mandado de prisão por homicídio

A operação “Ronda Total 2” deflagrada na noite de sexta-feira (13) pela Polícia Civil cumpriu mandado de prisão por homicídio. Um homem identificado como Aldiney Ferreira Freitas, de 31 anos, foi preso pela equipe do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) por volta das 22h, nas proximidades de barreira policial montada na Avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste.

A Polícia Civil atuou nas zonas Oeste e Sul da capital, com objetivo, principalmente, de coibir crimes como homicídios e roubos. Os trabalhos seguiram até a madrugada deste sábado, dia 14, por volta das 2h. Atuaram na operação 50 policiais civis, entre delegados, escrivães e investigadores, em uma ação integrada.

Durante as diligências uma pessoa recebeu voz de prisão por adulteração de documento, outra por embriaguez ao volante e assinados 64 autos de infração por transgressões distintas.

Segundo o diretor-presidente do Detran-AM, Vinicius Diniz, a parceria com a Polícia Civil será muito importante, pois estão previstas muitas ações como esta nos últimos meses do ano.

Tainá Benevides, com informações da assessoria

