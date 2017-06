Operação retira sucatas e carros abandonados de ruas de Manaus

Latarias de veículos e carros abandonados nas vias e calçadas começarão a ser removidos das ruas da zona Leste, nesta quarta-feira (07), em uma operação da Prefeitura de Manaus, coordenada pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans).

Antes de realizar a “Operação Sucata”, agentes do Manaustrans fizeram um mapeamento para localizar as áreas com a maior quantidade de veículos abandonados na zona Leste. Na semana passada entraram em contato com os proprietários e deram um prazo para que as sucatas fossem retiradas das vias ou calçadas.

Agora, a equipe de trânsito retornará aos locais mapeados para remover os veículos e levar ao Parqueamento no bairro de Santa Etelvina, zona Norte.

Com informações da assessoria