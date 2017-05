Operação recupera motos e carros roubados em Manaus e enviados ao Pará

Durante uma operação para resgatar carros e motocicletas realizada, na manha desta terça-feira (9), policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, em Manaus, conseguiram desarticular uma quadrilha, acusada de roubar os veículos em Manaus e transportá-los para Juruti no Pará, para serem vendidos. De acordo com a Polícia, 55 motos e 16 veículos foram recuperados. A operação também indiciou 71 pessoas pelo crime.

Conforme os policiais civis da especializada, após três meses de investigação sobre a quadrilha, foi verificado que as motos e carros roubados em Manaus, eram vendidos no estado do Pará por um preço bem abaixo do mercado. Os policiais foram até a cidade paraense de Juruti, onde conseguiram fazer a apreensão dos veículos, que haviam sido enviados por meio de balsa, de Manaus para o Pará.

Após o indiciamento dos veículos e acusados, a Polícia investiga de que maneira os carros e motos eram roubados em Manaus.

Conforme o delegado Péricles Nascimento, titular da especializada, os veículos chegarão na capital amazonense na próxima quinta-feira (11) para serem entregues aos proprietários.

As investigações para chegar ao paradeiro dos membros dessa organização criminosa, especializada em roubar carros e motos e enviar para outro estado, ainda ficará sob responsabilidade dos policiais civis.

Ana Sena

EM TEMPO