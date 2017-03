Operação prende três servidores da saúde por desvio de materiais

Os servidores do Estado, Antônio Rodrigo Vieira, 56, Silvio Cesar de Araújo e Sidney Barbosa Silva foram presos durante a ‘Operação Hígia’, na última quarta-feira (15), por desviarem materiais hospitalares da rede pública e receptação. A ação foi realizada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).

Na Operação foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, três mandados de prisão preventiva e cinco mandados de condução coercitiva, nos bairros Cachoeirinha, São Francisco, Praça 14 de Janeiro, Centro, na Zona Sul e Colonia Terra Nova, Cidade Nova, na Zona Norte.

Dentre as unidades hospitalares que tiveram material desviado estão o Pronto-Atendimento Médico (PAM) da Codajás, Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, Hospital e Pronto Socorro João Lúcio e até o Hospital de Iranduba.

De acordo o Delegado titular da Derfd as investigações começaram há meses. “Começamos as investigações há três meses, atendendo à solicitação dos representantes do Ministério Público do Estado do Amazonas, que haviam recebido denúncias de que funcionários públicos envolvidos em desvios de materiais hospitalares”, informou.

O Diretor-adjunto do DRCO, Delegado Denis Pinho, disse que ainda não conseguiu calcular todos medicamentos e materiais desviados das unidades. “Ainda não conseguimos calcular todo o material apreendido, mas podemos dizer que essa pratica realizada por esses servidores ocorria há anos”, afirmou.

Antônio, foi apontado pela Polícia Civil como líder da organização criminosa. Ainda de acordo com a autoridade policial o servidor trabalhava no Pam da Codajás e era contratado há 14 anos pela Secretaria de Saúde. “No portal da transparência é possível visualizar que o salário dele não condizia com o padrão de vida que ele mantinha. Ele recebia R$ 1.600, fazia faculdade de odontologia em uma universidade paticular cuja mensalidade era em torno de R$ 1.400, além disso ele tem dois filhos e um veículo modelo corolla” relatou o Delegado.

Bárbara Costa

EM TEMPO