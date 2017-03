Operação prende cem suspeitos de assaltos em Manaus

Ao menos cem suspeitos de participarem de assaltos a ônibus em Manaus foram presos, de janeiro deste ano até ontem, pelas polícias Civil e Militar e policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), durante a Operação Catraca, desenvolvida por meio de ações integradas no combate a esse tipo de crime na capital.

Na última semana, os órgãos intensificaram o policiamento nas áreas de cidade com maior incidência dos casos. De acordo com o secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Sérgio Fontes, as ações de policiamento ostensivo são necessárias, mas a SSP-AM tem também investido em novas tecnologias para tentar inibir e coibir os assaltos.

Ele ressaltou a eficácia das operações conjuntas com todo o Sistema de Segurança para reduzir as ocorrências. “Temos equipes concentradas nas zonas Norte e Leste, onde os casos têm sido mais frequentes, mas em todas as zonas da cidade o policiamento tem sido ostensivo para combater as ações criminosas e resguardar a segurança da população”, disse.

Fontes destacou ainda a importância das empresas cumprirem a lei municipal que obriga a colocação de câmeras dentro dos ônibus do transporte coletivo, pois serão uma ferramenta importante para a investigação. “Além de não terem câmeras, quando fazemos uma proposta como a do Botão do Pânico, eles não aderem. Como podem falar que o Sistema de Segurança não está atuando com 667 prisões em 2016 e 82 prisões em dois meses deste ano?”, disse o secretário.

Números do crime

Desde 2016 até fevereiro deste ano, 749 criminosos foram presos por assaltos a ônibus em Manaus, segundo a SSP-AM. O órgão também informou que, desde dezembro, os registros desse tipo de crime estão diminuindo gradativamente: 322 em dezembro, 274 em janeiro e 200 em fevereiro. A Operação Catraca continuará por tempo indeterminado.

Ações integradas

De acordo com o tenente-coronel Franclides Ribeiro, diretor de operações da Polícia Militar, diariamente, são realizadas abordagens aos ônibus que transportam passageiros em Manaus, com a Operação Catraca. “As ações são realizadas em locais com grande concentrações de pessoas, como nos terminais de integração e paradas de

ônibus”, ressalta.

O delegado-geral adjunto Ivo Martins destaca a agilidade na solução dos casos de assaltos a coletivos. “Temos agido de forma rápida para solucionar os casos de assalto a coletivos”, destaca Ivo.

Efeito das reuniões

No último dia 7, o presidente do Sindicato dos Rodoviários do Amazonas, Givancir Oliveira, reuniu a imprensa para cobrar uma reunião com a SSP-AM, para tratar sobre melhorias na segurança do transporte coletivo de Manaus. Também houve ameaça de paralisação da frota dos ônibus.

Dois dias depois, o Sindicato dos Rodoviários se reuniu com representantes do transporte especial e alternativo, SSP-AM, PM e Polícia Civil (PC) para buscar soluções com o objetivo de diminuir a quantidade de assaltos dentro dos ônibus. Algumas medidas foram tomadas pelos órgãos de segurança

para inibir os assaltos, bem como o balanço das ações policiais.

Botão do pânico

Uma das propostas colocadas pela Secretaria de Segurança é o Botão do Pânico está funcionando, de forma experimental, em duas empresas de transporte especial e, para a SSP-AM, a estratégia é uma opção para diminuir a quantidade de assaltos e agilizar o acesso de viaturas da PM até a rota assaltada.

Conforme a SSP-AM, a medida está sendo estudada para ser implantada no transporte alternativo (executivos e “amarelinhos”) e transporte público.

EM TEMPO