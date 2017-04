Operação prende 93 pessoas que cometiam crimes em Manaus

A operação ‘Capital Segura 2’ finalizou as suas atividades na noite desta sexta-feira (31), após abordagens e incursões nos bairros com os maiores índices de criminalidade na capital. Segundo o delegado Geraldo Eloi, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), nesta segunda fase, 93 pessoas foram presas. O objetivo era de coibir as práticas criminosas e intensificar o trabalho ostensivo nas ruas de Manaus.

Os crimes mais identificados foram homicídios, tráficos de drogas, corrupção de menores e roubos. De acordo com o diretor do DPM, segunda fase da operação iniciou na última segunda-feira (27).

“Na noite dessa sexta-feira, encerramos a operação. Durante a semana inteira foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão, que terminou com o trabalho na rua. A meta é que a população possa sair com tranquilidade das suas casas”, explicou Eloi.

As incursões iniciaram em um campo de futebol, situado no bairro Compensa, Zona Oeste da cidade, onde, de acordo com Geraldo Eloi, existe uma grande concentração de pessoas que comercializam e usam drogas. Também foram realizadas diligências em todos os bairros da capital.

Ao longo da ação, em alguns locais onde foram realizadas as abordagens policiais, haviam a presença de crianças e adolescentes. A titular da Delegacia Especializada em Crimes contra à Criança e ao Adolescente (Depca), delegada Juliana Tuma, informou como a especializada agiu na operação. “O objetivo da Depca, com o apoio do Conselho Tutelar, é identificar situações de risco envolvimento crianças e adolescentes, situações de vulnerabilidade e se for o caso identificar também situações criminal”, disse Tuma.

Ao final da operação, Geraldo Eloi destacou o saldo positivo da ação que durou uma semana. “Conseguimos mostrar para a sociedade que existe uma preocupação da Polícia Civil em levar tranquilidade à população, fizemos um trabalho que tirou de circulação 93 pessoas que estavam cometendo crimes na capital. O saldo positivo mostra que a instituição está sempre alerta para contribuir com a segurança da cidade de Manaus”, finalizou o diretor do DPM.

Com informações da assessoria