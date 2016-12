Operação prende 6 por roubo no Centro de Manaus

A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) realizou, na tarde desta quarta-feira (28), a operação “Marfim” com o objetivo de inibir os roubos cometidos no Centro de Manaus. No total, seis pessoas foram presas e conduzidas ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas, segundo o delegado plantonista Fabiano Rosas, apenas um dos envolvidos ficará preso em flagrante.

Silas Leite da Silva, 24, segundo a polícia, roubou uma pessoa dentro do ônibus da linha 300, quando esse passava pelo T1, na avenida Constantino Nery. A prisão foi realizada por PMs do Grupamento de Rádio Patrulhamento Aéreo (Graer), que estava em ação terrestre. Segundo o soldado Álvaro Sales, o infrator responderá em liberdade por roubo, já que as vítimas não compareceram à delegacia para prestar queixas.

Em outra situação que precisou da intervenção da PM, Antônio Divino Ferreira Júnior, 24, e Fernando Marlen Lopes Montenegro, 25, foram presos, em flagrante, por roubo de um celular nas proximidades da Praça da Saudade.

Quando fugiam pela avenida Epgaminondas, os policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) alcançaram a dupla e, ainda, apreenderam com eles maconha e uma faca, possivelmente utilizada para cometer o roubo.

No 1º DIP, os suspeitos fora apenas indiciados e depois soltos. Poderiam ter ficado presos, mas a vítima não registrou o Boletim de Ocorrência (BO) na delegacia.

O único suspeito a ficar preso, dos seis levados pela PM ao 1º DIP, nesta quarta, foi Alex Santos Bandeira, 20, que estava em um Corsa Classic, placa JWY-4581, roubado mais cedo, segundo a PM.

“Os PMs prenderam três pessoas nessa ocorrência, mas, quando apresentados aqui na delegacia, apenas o Alex será recolhido à cadeia. Os outros dois serão liberados porque não foram reconhecidos por testemunhas”, destacou o delegado Fabiano Rosas, plantonista do 1º DIP.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO