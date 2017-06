Operação policial prende dupla do tráfico e gesseiro por não pagar pensão alimentícia

Três pessoas foram presas durante a operação “Capital Segura”, deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), na Zona Centro Oeste de Manaus. Os primos Gustavo Lima de Azevedo Júnior, 18, e Weslley de Lima de Azevedo, 20, conhecido como “Merengue”, foram presos em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas, na noite desta sexta-feira (2), no beco São Joaquim, Rua Carauari, bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus. O gesseiro Ismael Costa da Silva, 31, foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva por não pagar pensão alimentícia.

Com os primos, os policiais civis apreenderam duas porções de pasta base de cocaína, totalizando, aproximadamente 150 gramas da droga; duas balanças de precisão, dois aparelhos celulares e R$ 275 em espécie.

Ismael foi preso na Rua Nova Esperança, bairro Dom Pedro, por inadimplemento de pensão alimentícia. O mandado de prisão foi expedido no dia 29 de março deste ano, pelo juiz Gildo Alves de Carvalho Filho, da 5ª Vara de Família e Sucessões, da Comarca de Manaus.

O trio foi conduzido ao 10º DIP, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Na delegacia, durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), os policiais civis constataram que “Merengue” já tinha cumprido pena em unidade prisional do Estado por envolvimento com o tráfico de drogas.

Os primos Gustavo e Weslley foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e ao término nos trâmites legais no 10º DIP serão levadas para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul. Já Ismael será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), em razão do mandado de prisão em nome dele.

