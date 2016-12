‘Operação Pescador’ reforça segurança neste fim de ano em Manaus

Uma operação para o reforço do policiamento na capital amazonense durante as festividades do fim de ano foi iniciada, na noite desta quarta-feira (21), pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O objetivo é coibir crimes no período nas Zonas Leste, Norte, Oeste e Centro-Oeste de Manaus. Na primeira noite de operação, duas pessoas foram presas.

São 280 policiais civis e militares atuando na ação. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, o intuito da operação é inibir a ação de criminosos, em especial crimes de homicídios, na região metropolitana de Manaus.

“No mês de dezembro há um registro maior de ocorrências, por conta da movimentação da cidade. Por isso, queremos intensificar a presença da polícia nas ruas e proporcionar a redução dos índices e a maior segurança da população”, afirmou.

A ação contou com instalação de barreiras policiais nas grandes avenidas e demais vias de grande fluxo; abordagens a pessoas, ônibus e demais veículos.

Durante a operação, 1408 pessoas foram abordadas e 742 carros e motos verificados, dos quais foram apreendidas 38 motocicletas por estarem irregulares. As duas pessoas presas estavam conduzindo uma motocicleta roubada.

Participaram das ações e abordagens a Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-Am) e servidores da SSP-AM.

As ações de segurança no período das festas natalinas terão continuidade por meio da Operação Natal 2016, da Polícia Militar, e reforço da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop), que, desde a segunda-feira (19), realiza policiamento no Centro da cidade.

Com informações da assessoria