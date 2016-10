Operação ‘Pentágono’ prende 11 pessoas por homicídios, tráfico de drogas e roubos em Manaus

Onze pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (20) durante a operação ‘Pentágono’ deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas em bairros das zonas Norte e Leste da cidade. Os envolvidos estavam sendo investigados há, aproximadamente, cinco meses e o balanço geral da ação policial foi divulgado à imprensa por volta das 11h30.

Todos as pessoas foram presas por envolvimento com o crime organizado, como autoria de homicídios, roubos e tráfico de drogas. A ação foi desencadeada, por volta das 6h, por policiais civis lotados em delegacias da Zona Norte da cidade, sob o comando dos delegados Geraldo Eloi e Fernando Bezerra, respectivamente, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) e titular da 2ª Seccional Norte.

A operação resultou em cumprimento de mandados de prisão preventiva em nome de Vinicius da Silva Sarmento, 24, Bruno Figueira da Silva, 28, Martha Cardelhy Ferreira, 32, Paulo Silva Pirangi, 36, Jorge Mendes Dias, 35, Júlio Queiroz de Castro, 31, Daniel de Souza Albano, 39, e João Ricardo da Costa, 35; esse último encontra-se preso há quatro anos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), onde responde na Justiça por envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante a ação policial a equipe de investigação prendeu em flagrante Elyton Cardoso Mendes, 20, Carlos Eurico da Silva, 52, Aderci Pereira Marques, 41, e Rayna Cristina Braga Carneiro, 28, por envolvimento com ações irregularidades perante a lei.

De acordo com o delegado Fernando Bezerra, a operação foi desarticulada com objetivo de combater o tráfico de drogas e homicídios, cometidos por um grupo comandado por João Ricardo nas comunidades Riacho Doce e Campo Dourado, situadas no bairro Cidade Nova, naquela região.

Materiais apreendidos

No endereço onde os mandados foram cumpridos, os policiais apreenderam cerca de três quilos de maconha, uma pistola 9 milímetros com 16 munições intactas; uma motocicleta, modelo Twister, de cor vermelha e placa JTH-4963; um carro de passeio, modelo Voyage, de cor preto e placa DAD-7038; um carro, modelo Pálio, de cor prata e placa AYI-5587, além de TVs, computadores e celulares.

Indiciamentos

João Ricardo, Vinicius, Bruno, Martha, Paulo e Daniel foram indiciados por tráfico de drogas. Jorge e Júlio responderão por tentativa de homicídio. Já Elyton, Carlos, Aderci e Rayna foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Além dos crimes já citados, Carlos responderá, também, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Após os procedimentos policiais realizados na sede da Segunda Seccional Norte, todos os envolvidos serão encaminhados para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no Centro de Manaus, onde serão submetidos a uma triagem e, após, deverão ser remanejados para os Centros de Detenção Provisórios (CDP).

Com informações da assessoria