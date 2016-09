Operação para coibir crimes complica trânsito na Zona Centro-Sul; cerca de 40 motos foram apreendidas

Cerca de 40 motocicletas em situação irregular foram aprendidas na manhã desta quinta-feira (15), durante a operação ‘Centro-Sul Mais Segura 2’, realizada na Zona Centro-Sul de Manaus, com intuito de combater crimes de roubos e furtos naquela área da cidade.

Os trabalhos iniciaram às 5h e seguiram até às 8h, causando um grande congestionamento na área. Muitos motoristas reclamaram de atraso para dos compromissos com hora marcada, como entrada no trabalho ou na escola dos filhos.

A ação foi coordenada pelo delegado Virgílio Mendonça, da Polícia Civil, e contou com a participação dos servidores que atuam nos 16º e 22º Distritos Integrados de Polícia (DIPs), policiais militares das respectivas Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) daquela área, além da equipe operacional do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

De acordo com o delegado Virgílio Mendonça, os trabalhos iniciaram às 5h, e seguiram até às 8h. Foram montadas duas barreiras de fiscalização, sendo uma na avenida André Araújo, bairro Aleixo, e outra na avenida Mário Ypiranga Monteiro, bairro Parque Dez.

Conforme o delegado, o horário escolhido para a realização da ação foi após análise de vários crimes que ocorrem nesse período.

“O objetivo não é causar congestionamento no trânsito e sim inibir ou coibir os delitos que estão sendo praticados na Zona Centro-Sul e naqueles horários conforme diagnóstico dos registros de ocorrência no Sistema Integrado de Segurança Pública. A operação terá continuidade em períodos e locais alternados ao longo deste ano”, pontuou o delegado.

O delegado ainda informou que a maioria dos veículos aprendidos, provavelmente, estariam sendo usados em práticas criminosas.

Os veículos aprendidos serão levados para o parqueamento do Departamento de Trânsito, também na Zona Centro-Sul.

