Operação ‘Pacificador’ cumpre 25 mandados na Zona Sul de Manaus

As polícias Civil e Militar realizam desde às 4h da madrugada desta sexta-feira (5) a operação ‘Pacificador’, que cumpre mandados de prisões na Zona Sul de Manaus.

Os trabalhos contam com o apoio do Detran, Samu, investigadores da Polícia Civil, tropas do Comando de Policiamento da Área Sul (CPA-Sul), com um efetivo de 110 polícias militares, além do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e dos grupos do Comando de Policiamento Especializado (CPE), Força Tática, Rocam, Canil, Marte, Cavalaria e COE.

O objetivo da operação é reduzir os índices de homicídios e tráfico de drogas nos bairros da Zona Sul, São Lázaro, Crespo, Santa Luzia, Raiz, entre outros.

As ações, que estão sendo coordenadas pelo delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Frederico Mendes, com o delegado-geral adjunto, Ivo Martins e o delegado Guilherme Torres, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, vão cumprir 25 mandados de busca e apreensão.

Mais informações sobre a operação vão ser divulgadas durante a manhã de hoje. Pela tarde, uma coletiva deve divulgar o balanço das prisões e apreensões efetuadas.

Daniel Landazuri

EM TEMPO