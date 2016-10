Operação ‘Lei Seca’ fiscaliza bares e estabelecimentos comerciais neste sábado

Com o objetivo de fiscalizar e orientar a população de Manaus sobre o cumprimento das restrições relacionadas à venda e consumo de bebidas alcoólicas durante o período eleitoral, a operação ‘Lei Seca’ será realizada na noite deste sábado (1º), a partir das 21h, em todas as zonas da cidade.

Proprietários de estabelecimentos comerciais serão orientados sobre o horário permitido para a comercialização de bebidas alcoólicas, que inicia às 22h e segue até às 18h deste domingo (2º).

A operação será deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e contará com o apoio de 133 servidores, entre policiais civis e delegados, lotados em distintas delegacias da capital.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), a ‘Lei Seca’ existe em razão do entendimento de que a bebida alcoólica, embora tenha consumo liberado, afeta a capacidade de discernimento do ser humano.

O TRE-AM informou, ainda, que o consumo de álcool no dia das eleições gera transtornos, compromete a boa ordem dos trabalho eleitorais e o exercício democrático do voto. “Em eleições anteriores a proibição apresentou eficácia, reduzindo o número de ocorrências nos locais de votação.

Por equipe EM TEMPO Online