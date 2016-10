Operação ‘Javali’ transfere presos de Manacapuru para Manaus e visa ‘frear’ onda de violência no município

Com o intuito de combater a onda de crimes que aconteceu nos últimos dias em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) deflagrou na manhã desta sexta-feira (14) a operação ‘Javali’, para transferir detentos da cadeia pública do município para unidades prisionais na capital.

Ao todo 35 presos foram transferidos para Manaus. Desse total, 32 são do sexo masculino, duas mulheres e um adolescente.

A medida é uma reação das forças policiais do Estado para manter a ordem, garantir a segurança do patrimônio público e a integridade da população de bem da região metropolitana de Manaus, que na última semana vivenciou momentos de horror com execuções e tentativas de homicídio ocasionados por briga entre facções criminosas.

Fizeram parte da ação policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), do Comando de Policiamento Especializada (CPE) e da Força do Comando de Policiamento Metropolitano (COM).

