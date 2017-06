Operação integrada coloca mais de mil policiais nas ruas de Manaus

Neste fim de semana, sábado e domingo, dias 3 e 4, respectivamente, Manaus terá sua segurança reforçada. Uma operação integrada por forças de segurança e com apoio de órgãos como Corpo de Bombeiros, Detran e ManausTrans foi deflagrada com o objetivo de reprimir a criminalidade em todas as áreas da capital amazonense.

A ação dá sequência a uma série de operações deflagradas pelo governo estadual nos últimos dias, que colocou nas ruas 68 novas viaturas e mais policiais.

A Operação Integrada Cidade Segura, como foi batizada, terá a participação dos órgãos de fiscalização da Prefeitura de Manaus e do Estado.

O objetivo é combater o tráfico de drogas, inibir os roubos, assaltos, realizar blitze itinerantes na cidade de Manaus, entre outros. Mais de mil agentes públicos estão envolvidos, de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP).

“Essa operação começou na quarta-feira, com mandados de prisão e busca e apreensão. Quero aqui parabenizar os agentes de segurança do Estado que agiram rapidamente na prisão dos envolvidos no caso do soldado Portilho e dizer que a segurança pública está preocupada em dar essa condição para a população. É isso que nós queremos, a polícia na rua”, disse o governador David Almeida, que deu início à operação, ontem à tarde, no quartel do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, Sérgio Fontes, a prioridade da operação é coibir assaltos e homicídios. “Vamos estar, hoje, com o efetivo completo, todos os órgãos do sistema de segurança pública em todas as zonas de Manaus”.

Fontes destacou, ainda, que esse tipo de operação, além de levar mais tranquilidade à população, ajuda no cumprimento de mandados de prisão.