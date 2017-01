Operação fiscaliza transporte escolar na Zona Norte

Fiscais da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) apreenderam na manhã desta segunda-feira (30), uma Kombi durante operação, que busca fiscalizar o serviço de transporte escolar. A ação foi realizada próximo a escolas localizadas na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

O veículo estava com placa cinza e o condutor alegou que estava em processo de regularização na SMTU, situação que está sendo analisada pelo órgão. O superintendente do órgão, Audo Albuquerque, faz um alerta sobre quais operadores são legalizados.

“Só estão legalizados os veículos e os condutores que estejam cadastrados na SMTU. Por isso, os pais e responsáveis devem estar atentos, para ver se o veículo além da faixa lateral contendo a legenda ‘ESCOLAR’, possui o número de identificação fornecido pela SMTU”, orientou.

Somente recebe autorização da prefeitura o operador que atenda as regras estabelecidas na Lei Municipal nº. 1.892 de 10/07/2014, que observa a legislação nacional e estadual em vigor.

O transporte de escolares pode ser prestado por pessoa física ou jurídica. Atualmente, existem cerca de 240 operadores cadastrados na SMTU.

Para saber se o condutor de escolar possui autorização concedida pelo Município, os pais ou responsáveis podem acessar o site http://smtu.manaus.am.gov.br/transporte-escolar/ ou ligar para os telefones 118 e 3632-2752. Na hora de ligar, é importante ter em mãos a placa do veículo e nome completo do condutor.

“As fiscalizações vão continuar em outras zonas da cidade. Quem for pego fazendo o transporte escolar de forma clandestina terá o veículo apreendido e estará sujeito ao pagamento de multa no valor de R$ 1.996,80”, alertou Albuquerque.

As operações são direcionadas por meio de denúncias que podem ser feitas no SAC SMTU no número 118, e-mail sacsmtu@pmm.am.gov.br, página do Facebook SMTU MANAUS.

Com informações da assessoria