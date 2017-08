Operação fiscaliza bares para combater poluição sonora em Manaus

Bares da capital receberam fiscalização -foto: Divulgação

A sétima etapa da operação “Mdina”, realizada em Manaus, na noite desta sexta-feira (18), em Manaus que teve como objetivo fiscalizar bares e similares sem alvará de funcionamento e combater crime de poluição sonora em estabelecimentos localizados nas zonas Sul e Centro-Sul da cidade. Durante a ação dez bares foram fiscalizados.

A ação foi planejada após denúncias acerca do elevado volume dos sons nos estabelecimentos e, também, para cumprir requisições apresentadas por representantes do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM).

Além de policiais civis lotados na Dema, e no Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) da Polícia Civil, a ação, que iniciou por volta das 21h, contou com a participação de policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental do Amazonas (BPAmb), fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e servidores do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Leia também: O som do bar, da igreja ou da casa do vizinho te incomoda? Saiba o que fazer

De acordo com o delegado Samir Freire, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema) foram vistoriados nove bares situados no Conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul da cidade, um no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul e um bar localizado no bairro Japiim, zona Sul de Manaus.

“Deflagramos a sétima fase da operação “Mdina” ontem, com o apoio do BPAmb, Semmas e Implurb, por conta de denúncias feitas por moradores dos arredores desses bares, a respeito de poluição sonora, e a pedido do MPE-AM. Durante a ação averiguamos se esses estabelecimentos tinham alvará de funcionamento e licença ambiental para funcionamento de som”, destacou o titular da Dema.

A autoridade policial informou que ao longo da operação foram entregues notificações em seis dos dez bares fiscalizados, além de orientação para que os mesmos procedam a adequações necessárias em seus estabelecimentos, para que funcionem dentro dos padrões legais.

Os proprietários foram orientados também a comparecerem ao prédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), localizado na Rua do Rubidio, bairro Vila da Prata, zona Oeste da cidade, para obter a licença ambiental. Freire acrescentou, ainda, que os proprietários dos bares onde foram identificadas as violações estarão sujeitos a infrações administrativas, multas e Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs).

EM TEMPO, com informações da assessoria

Leia mais:

Eleição suplementar: lei Seca fecha 126 bares na madrugada de domingo em Manaus

Operação fecha bares por poluição sonora em Manaus

O som do bar, da igreja ou da casa do vizinho te incomoda? Saiba o que fazer