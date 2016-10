Operação fecha 79 bares por descumprimento da ‘Lei Seca’ em Manaus

Realizada na noite de sábado (1º) até 2h deste domingo (2), a operação ‘Lei Seca’ resultou no fechamento de 79 estabelecimentos comerciais em Manaus, por descumprimento das restrições relacionadas à venda e consumo de bebidas alcoólicas estabelecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas (TRE-AM).

De acordo com o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), delegado Geraldo Eloi, foram identificados 23 bares na Zona Norte; 20 na Zona Centro-Sul; 18 na Zona Sul; sete na Zona Oeste; seis na Zona Leste e cinco na Zona Centro-Oeste. Ao longo da operação Felipe Dionísio Rodrigues Ramos, 30, foi conduzido à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas (PF), no bairro Dom Pedro, após os policiais civis encontrarem no carro modelo Kombi, que ele conduzida pela Zona Leste, ‘santinhos’ de candidatos e receituários médicos em branco, assinados por profissionais.

Conforme o delegado Geraldo Eloi, ação contou com o efetivo de 133 servidores, lotados na 1ª Seccional Sul, 2ª Seccional Norte, 3ª Seccional Leste, 4ª Seccional Oeste, 5ª Seccional Centro-Sul e 6ª Seccional Centro-Oeste, sob o comando dos respectivos delegados titulares das unidades policiais: Rodrigo Barreto, Fernando Bezerra, Pablo Geovanni, Tarson Yuri, Virgílio Mendonça e Abrahão Serruya. Também estiveram presentes na operação policiais civis que atuam nas especializadas e Distritos Integrados de Polícia (DIPs) das áreas de abrangência das respectivas seccionais.

“Esse trabalho de conscientização começou na última terça-feira (27), quando estivemos em bares, lanchonetes e locais públicos da capital para informar que no sábado (1º), a partir das 22h, até as 18h de domingo, estaria proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas por conta do pleito eleitoral municipal 2016. O objetivo da operação, que chamamos de ‘Lei Seca’, é reprimir os crimes eleitorais, fazendo valer o que foi determinado pelo TRE-AM. Hoje estivemos nas ruas para assegurar que as medidas fossem cumpridas”, explicou o diretor do DPM.

Titular da 3ª Seccional Leste, Pablo Giovanni ressaltou que o trabalho resultou no fechamento de bares naquela zona. “Percorremos bairros da área de abrangência da zona Leste e identificamos, ao longo da operação, seis bares que estavam descumprindo as normas. Os respectivos proprietários foram advertidos sobre a transgressão. Alguns alegaram desconhecer a “Lei Seca”. Estamos otimistas em relação à área, pois grande parte cumpriu as medidas estabelecidas pelo TRE-AM”, argumentou.

Segundo o delegado titular da 4ª Seccional Oeste, Tarson Yuri, a ação naquela área ocorreu até as 2h deste domingo (2), e resultou no encerramento das atividades de bares na referida região. “Logramos êxito em encerrar as atividades de sete estabelecimentos que estavam vendendo bebidas alcoólicas horas antes do pleito eleitoral municipal deste ano”, afirmou.

A Polícia Civil estará presente nas ruas durante as eleições 2016 para assegurar a proteção da sociedade e resguardar a ordem nas ruas da capital. Os 30 DIPs situados em Manaus irão funcionar 24h e neste domingo, especificamente, cinco delegados e dois investigadores estarão revezando os plantões no Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas (CICC-AM), localizado na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da cidade.

Ainda neste domingo, dois delegados e dois escrivães da Polícia Civil do Amazonas irão reforçar, no período das 7h às 18h, a equipe que irá atuar no Juizado Especial Eleitoral do TRE-AM, no Centro Universitário Nilton Lins, situado no Conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, Zona Centro-Sul.

