Operação Ethos prende advogados suspeitos de ligação com crime organizado em SP

A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (22) a Operação Ethos que inevstiga uma organização criminosa que atua no sistema penitenciário do estado de São Paulo. Segundo as investigações, a organização é formada por advogados e presos. Entre os detidos nesta manhã, está o vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos (Condepe), Luiz Carlos dos Santos. Ele é suspeito de ter recebido R$ 130 mil de uma facção para “desestabilizar a Secretaria da Segurança Pública (SSP) por meio de falsas denúncias aos organismos de proteção dos direitos humanos”.

Ele e mais 40 advogados são alvos dos mandados de prisão da Operação Ethos, desencadeada em conjunto pela Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público Estadual (MPE).

Os trabalhos de investigação coordenados pela Polícia Civil, de Presidente Prudente (SP), começaram há um ano e foram identificados o envolvimento de 55 pessoas. Até às 10h30, tinham sido detidos 33 suspeitos, dos quais 31 advogados. Segundo a Polícia Civil, entre os envolvidos, 14 são presos do Sistema Penitenciário Paulista e seriam os líderes de uma célula criminosa denominada R.

Além do Ministério Público e do apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), participam da operação policiais civis da capital paulista, da Grande são Paulo, de São José dos Campos, de Campinas, de Bauru, de Santos, de Sorocaba, de Piracicaba e de Araçatuba.

O secretário da Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, e o subprocurador-geral de Justiça de Políticas Criminais e Institucionais do MP de São Paulo, Mário Sarrubbo, apresentarão mais detalhes da operação em entrevista coletiva, às 15h.

Marli Moreira

Agência Brasil