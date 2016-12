Operação em reserva apreende quelônios e peixes que estão no defeso

Durante ‘Operação Preservação Ambiental’, foram recuperados filhotes de quelônios e várias espécies de peixes, no município de Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus). A ação, que foi realizada pela 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), teve como objetivo preservar a fauna e a flora amazônica na área.

Na ocasião, as equipes, juntamente com o Instituto Chico Mendes (ICMBIO), buscaram identificar e capturar pessoas que causam destruição florestal ou recursos naturais da Reserva biológica do Abufari, que está localizada na bacia do rio Purus.

Segundo o tenente Laurênio Silva, comandante da 4ª CIPM, durante a operação foram recuperados filhotes de quelônios, encontrada ossada de pirarucu, três quelônios e várias espécies de peixes que se encontram no defeso. Segundo a autoridade policial, as operações policiais vão continuar em conjunto com o Instituto para coibir os crimes ambientais.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Lábrea e as multas realizadas pelo ICMBIO por degradação ambiental e no valor de 350,000,00.

