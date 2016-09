Operação de combate ao tráfico no Jorge Teixeira antecede lançamento de programa federal no Amazonas

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) iniciou nesta segunda-feira (19), uma operação para coibir o tráfico de drogas no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. A ação antecede o lançamento do projeto ‘Crack, é possível vencer’, do governo Federal, com adesão do governo do Estado, que acontecerá no dia 29 de setembro.

Mesmo o Amazonas não tendo registro de crack, a SSP-AM destaca que a adesão ao programa tem por objetivo a redução dos índices de consumo de drogas em geral. Dividido nos eixos ‘prevenção, autoridade e cuidado’, o programa prevê maior oferta de serviços de atenção aos usuários de drogas, o enfrentamento do tráfico de drogas ilícitas e ações de prevenção, que envolvem educação, capacitação e informação.

Segundo o titular da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop), Orlando Amaral, apesar de ser direcionado ao tráfico de drogas, o objetivo é combater outros crimes. Até o lançamento do programa, serão feitas diversas abordagens.

“Estamos fazendo um trabalho de saturação da área, como resposta aos índices criminais no Jorge Teixeira, fazendo abordagens para reprimir o tráfico de drogas, roubo nas ruas, homicídios e outros crimes que podem acontecer no horário em que as pessoas se deslocam para o trabalho ou para casa”, explicou o delegado.

Durante a operação são realizadas barreiras em diversas ruas do bairro para fiscalização de veículos, como carros e motocicletas, para averiguar possíveis irregularidades, bem como abordagens a pessoas em situações consideradas suspeitas. Ônibus também recebem a ação da Seaop, tendo em vista denúncias de assalto à coletivos nas ruas daquele bairro.

A operação tem continuidade pelas próximas semanas, com a participação da Polícia Civil e Polícia Militar. O programa ‘Crack, é possível vencer’ será lançado no 30º Distrito Integrado de Polícia, no Jorge Teixeira, no dia 29 de setembro, com oferta de serviços e equipamentos de segurança pública.

Com informações da assessoria