Operação da Polícia Civil desmonta quadrilha especializada em biopirataria

Na manhã desta terça-feira (23), sete pessoas foram presas acusadas de participar de uma organização criminosa especializada na captura predatória dos peixes e raias dos rios dos municípios paraenses de Itaituba e Altamira. A quadrilha foi presa em uma casa no bairro Cidade Nova, Zona Norte, durante a operação Poseidon, para o combate ao tráfico de animais e biopirataria na região amazônica.

Também foram presas sete pessoas em Altamira e três em Itaituba. Os peixes ornamentais e raias atingem grandes valores no mercado internacional, podendo, esta última, alcançar o valor de US$50 mil, para fins de ornamentação e biopirataria.

“Além da pesca predatória, os animais sofrem maus tratos, visto que são transportados em pequenos sacos, com quantidade limitadíssima de água e oxigênio, fazendo com que muitos morram antes de chegarem ao seu destino. Há ainda a lavagem de dinheiro, uma vez que os valores recebidos pelos traficantes são reinvestidos em empresas aparentemente lícitas”, disse o coordenador da operação, o delegado do Pará, Marcos Brasil.

A ação foi realizada após mais de um ano de investigação feita pela Polícia Civil paraense em parceria com o Ministério Público e em cooperação com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semmas). Os criminosos foram levados para o 23º Distrito Integrado de Polícia.

Em junho de 2016 foram apreendidos pela equipe 58 raias do tipo Jabota, cuja comercialização não é autorizada, e mais de 400 peixes da espécie Acari, quando criminosos tentavam embarcar ilegalmente de Santarém para Manaus.

