Operação da Polícia Civil cumpre mandados em 3 clínicas de Manaus

A Polícia Civil cumpre, na manhã desta quarta-feira (21), um mandado de busca e apreensão expedido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas contra três clinicas localizadas na avenida Joaquim Nabuco, bairro Centro, avenida Tarumã, Praça 14 e avenida Autaz Mirim, Jorge Teixeira. A clínica Dr. + Consulta, de Manaus, é acusada de usar indevidamente o nome e o símbolo de outra empresa que atua em São Paulo.

Segundo um advogado criminalista, que é representante legal da empresa paulista e não quis ter o nome divulgado, o nome “Dr. Consulta, já foi patenteado e é usado há mais de dois anos pela empresa a qual representa. O representante ressalta que no mês de maio o setor jurídico da empresa ingressou com pedido de busca e apreensão, além de uma queixa crime, contra a clínica que atua em Manaus utilizando indevidamente um nome que já existe no mercado.

“Nós entramos com uma liminar aqui no tribunal de São Paulo, que determinou que essa clínica não usasse mais o nome da empresa indevidamente. A justiça comunicou a empresa de Manaus, que mudou o nome para ‘Dr. + Consulta’, porém, ainda continua constituído o uso indevido de nome e a cópia da marca,” explicou o Advogado.

O Advogado disse também que a queixa crime acusa os representes da clinica Dr. + Consulta e da MedicLab pelos crimes de apropriação de marca e propriedade intelectual, além de concorrência desleal.

O crime de concorrência desleal, na modalidade desvio de clientela alheia, está tipificado no artigo 195, item III da lei 9.279/96. Nesse dispositivo, determina-se que comete concorrência desleal quem “emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem,”.

