Operação da PF combate fraudes tributárias em seis estados e no Distrito Federal

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (19) a operação ‘Java’, para reprimir um esquema de fraudes nas compensações de créditos tributários junto à Receita Federal em seis estados e no Distrito Federal. A polícia cumpre 42 mandados judiciais, sendo 12 mandados de prisão temporária, 12 de condução coercitiva e 18 de busca e apreensão.

De acordo com a Polícia Federal, a organização criminosa investigada se especializou em fraudar a Receita por meio de compensações tributárias fraudulentas, utilizando créditos fantasmas para quitar dívidas de empresas com o fisco por meio do programa Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação.

As investigações detectaram que várias empresas adquiriam esses créditos para quitar débitos fiscais, pagando valores inferiores ao devido, para demonstrar regularidade junto a Fazenda Federal e participar de licitações públicas.

Participam da operação 150 policiais no Distrito Federal e nos estados da Bahia, Goiás, Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

O nome da operação ‘Java’ é uma linguagem de programação orientada a objetos utilizada para a programação de diversos programas, inclusive da Receita Federal.

Agência Brasil