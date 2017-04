Operação ‘Cupuaçu Seguro’ prende homens com munições e drogas em Presidente Figueiredo

A Polícia Civil do Amazonas deflagrou a operação “Cupuaçu Seguro” em Presidente Figueiredo (117 km de Manaus) cumpriu 13 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, expedidos pelo juiz da Vara Criminal daquela cidade, Odílio Pereira Costa Neto.

A ação policial envolveu 40 policiais lotados nos departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e o Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), além da 7ª Companhia da Polícia Militar. Na operação, Victor Hugo Tavares Santos, 26, foi preso na residência dele, no bairro Tancredo Neves, em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo.

O delegado Valdnei Antonio, titular da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), informou que, no quarto da casa do infrator, os policiais apreenderam com quatro munições intactas de revólver calibre 38. “Victor Hugo estava sendo investigado pela Polícia Civil há cerca de quarenta dias depois do assalto a um estabelecimento comercial, no qual ele atirou em um cliente e depois fugiu. O infrator também é suspeito de comandar um grupo de homens no comércio de substâncias de entorpecentes na cidade”, disse.

A autoridade policial informou, também, que a polícia interceptou informações de que Vitor Hugo estaria programando roubos e a venda de substâncias de entorpecentes durante a Festa do Cupuaçu, programada para os dias 28, 29 e 30 em Presidente Figueiredo. “A operação tem a finalidade de tirar de circulação pessoas que possa apresentar ameaças as festividades da cidade e garantir a tranquilidade no município”, disse Valdnei Antonio.

Segundo o delegado da 37º DIP, durante cumprimento dos 13 mandados de busca e apreensão, os irmãos Ederson, 27, e Heberson Silva de Araújo, 29, foram presos em flagrante nas residências deles, no bairro Galo da Serra I, com 20 trouxinhas de maconha e 16 do cocaína escondidas no quarto da casa. Os dois tem envolvimento com Victor Hugo e também estavam sendo investigados pelos crimes de tráfico de drogas no município.

Após procedimentos policiais cabíveis, Vitor Hugo foi recolhido a carceragem da 37ª DIP, onde vai ficar à disposição da Justiça. Os irmãos Ederson e Heberson foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e, também, estão presos na DIP da cidade e à disposição da Justiça de Presidente Figueiredo.

