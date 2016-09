Operação conjunta combate tráfico de drogas em território federal no Mauzinho

A operação ‘Adsumus’ foi deflagrada nesta quinta-feira (29) no bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus. A ação policial explorou e mapeou toda a área de território de jurisdição federal denominado ‘Terras de Marinha’. O objetivo foi combater o tráfico de drogas na área.

De acordo com a delegada titular do 29º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Kelene Passos, a área em questão se encontra no limite do bairro Mauazinho, onde muitas famílias estão ocupando ilegalmente o lugar para vender, armazenar e esconder drogas e armas.

“Recebemos denúncias dos próprios moradores do bairro e de militares informando sobre o que estava acontecendo no local. Então foi firmada uma parceria entre a equipe do 29º DIP e o Comandante do Batalhão de Operações Ribeirinhas. Por se tratar de um território de responsabilidade federal, teríamos que ter autorização para adentrá-lo e identificar essas irregularidades”, explicou a autoridade policial.

Kelene Passos, disse ainda, que os infratores se sentiam confortáveis em atuar naquele lugar pelo fato de ser de difícil acesso, principalmente para os policiais que não tinham autorização de adentrar na área. Conforme a delegada, a operação recebeu o nome de ‘Adsumus’ em referência a um lema do Corpo de Fuzileiros Navais, que no sentido figurado significa estar presente, refletindo a presteza e o permanente estado de estar pronto.

