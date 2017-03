Operação ‘Cheia 2017’: prefeitura cria grupo para minimizar impactos

Para minimizar os impactos causados à população com a subida das águas por conta da cheia dos rios, a prefeitura de Manaus criou nesta sexta-feira (24), um grupo de trabalho para antecipar-se ao fenômeno. Liderados pelo prefeito em exercício Marcos Rotta, todos os secretários envolvidos no atendimento dessas demandas se reuniram na sede da prefeitura, na Zona Oeste da capital, e elencaram as prioridades do cronograma de ações.

“Foi o prefeito Arthur quem me pediu para dar toda atenção a essa questão dos alagamentos causados pela cheia”, disse Rotta.

Além de um levantamento dos principais itens necessários no atendimento da população, com base nos anos anteriores, para garantir reserva de recursos, Rotta determinou, ainda, que se criasse um movimento solidário junto às empresas para arrecadação de donativos, que possam se somar ao que já é oferecido pelo município à população.

De acordo com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), somente no ano passado foram mais de três mil famílias beneficiadas com as ações sociais da prefeitura, entre auxílio aluguel e recebimento de cestas básicas, colchões, artigos de higiene e outros benefícios.

“A nossa expectativa é de que este ano o número seja de 3,5 mil a quatro mil pessoas atingidas pela cheia. Além de todas as atividades que já realizamos, vamos assumir esse papel de interlocutor com alguns protagonistas do setor financeiro da cidade de Manaus, mobilizando também a população, nesse sentido da solidariedade”, destacou Elias Emanuel, secretário da Semmasdh.

Monitoramento

Antes mesmo do primeiro sinal de alerta das cheias, que deve ser emitido pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) no dia 31 deste mês, a Defesa Civil de Manaus já está visitando os bairros que tradicionalmente alagam no período.

“Nossa estimativa é de que 15 bairros sejam afetados, incluindo o centro da cidade. Estamos fazendo o monitoramento dessas áreas, verificando moradias com risco de desabamento e já pontuando os locais que receberão pontes de acesso”, explicou o secretário executivo da Defesa Civil, Cláudio Belém, completando que as pontes já devem começar a ser construídas logo após o primeiro sinal de alerta. Fazem parte do mapeamento os bairros São Jorge, Educandos, Betânia, Raiz, Puraquequara, Mauazinho, entre outros.

