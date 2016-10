Operação Caucana, da PF, cumpre mandados em Tefé e Manaus sobre desvios de recursos do Calha Norte

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (20) a operação Caucana, que visa desarticular um grupo criminoso que teria desviado recursos públicos do programa ‘Calha Norte’, do governo federal, que teriam sido repassados para o município de Tefé para realização de obras estruturantes, como construção de calçadas e meios-fios na cidade.

Desde as 6h desta manhã, aproximadamente 60 policiais federais comprem quatro mandados de prisão preventiva, seis mandados de condução coercitiva e 14 mandados de busca e apreensão, além de bloqueios de valores nas contas das pessoas físicas e jurídicas envolvidas, todos expedidos pela Justiça Federal do Amazonas para cumprimento nas cidades de Manaus e Tefé.

As investigações se iniciaram no mês de setembro de 2016, a partir de informações repassadas pela Procuradoria da República em Tefé, dando conta de que a prefeitura daquele município teria repassado à empresa RBR Construções, vencedora do processo licitatório para construção das calçadas, mais de 50% do valor global do contrato, cerca de meio milhão de reais, estando a obra ainda em sua fase inicial.

Destes valores, aproximadamente R$ 220 mil foram sacados na boca do caixa, no final do mês de setembro de 2016, reforçando os indícios de que tais valores estariam sendo, de fato, desviados.

As investigações demonstraram que, após os saques, os investigados passaram a adotar condutas para dificultar eventuais ações investigativas policiais e/ou de fiscalização dos órgãos de controle, como mudanças dos endereços sociais das empresas e, até mesmo, a ocultação e destruição de computadores e documentos, o que levou a Polícia Federal a adiantar a deflagração da operação, com o cumprimento na data de hoje de mandados de busca na sede da Prefeitura Municipal de Tefé, bem como nos endereços das principais empresas e alvos investigados, com o objetivo de se preservar e/ou recuperar tais elementos de prova.

Os investigados responderão pela prática dos crimes de associação criminosa, peculato, fraude licitatória e lavagem de capitais.

Com informações da assessoria