Operação ‘Carga Pesada’ apreende mais de 20 veículos na Zona Centro-Sul de Manaus

Mais de 20 veículos em situação irregular foram apreendidos na manhã desta terça-feira (27), durante a operação ‘Carga Pesada’, realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), na avenida Ephigênio Sales, Zona Centro-Sul da cidade.

A ação de fiscalização iniciou por volta das 9h da manhã e durou pouco mais de duas horas e meia. De acordo com a assessoria de comunicação do Detran-AM, a operação é realizada sistematicamente e diversas irregularidades são constatadas em veículos que transportam cargas pesadas.

O objetivo da ação é fiscalizar caminhões que transportam diesel, alimentos, matérias de construção, entre outras cargas, e circulam sem itens de segurança, em péssimo estado de conservação e, em alguns casos, os condutores não portam habilitação e documento do veículo.

A assessoria de comunicação do Detran-AM informou que todos os veículos apreendidos serão encaminhados ao parqueamento do órgão, situado no bairro Planalto, Zona Centro-Oeste.

Por equipe EM TEMPO Online