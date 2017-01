Operação busca por mais bens ‘sumidos’ em Maués

A Prefeitura de Maués, cidade a 258 quilômetros de Manaus, protocolizou, nesta segunda-feira (16), na Delegacia Civil do município, novo pedido de busca e apreensão de equipamentos e bens desaparecidos dos órgãos públicos locais na gestão anterior. O documento, entregue pela Procuradoria Geral, alerta para novos indícios que apontam o destino e os endereços onde estariam os materiais extraviados.

A nova ação acontece cinco dias depois que a Polícia Civil do Amazonas recuperou, em uma das casas do ex–prefeito Padre Carlos Góes, 36 bens públicos pertencentes a diversas secretarias municipais e que estavam desaparecidos.

Por determinação do atual prefeito Júnior Leite, todos os secretários, coordenadores e diretores de órgãos e departamentos municipais estão realizando um levantamento comparativo entre o que está declarado no patrimônio de suas respectivas pastas e o que foi realmente encontrado, após o dia 1º de janeiro. “Os primeiros dias são para arrumar a casa. E os resultados preliminares são assustadores em toda a administração pública. O próximo passo será o registro de boletins de ocorrência na delegacia para que a população de Maués conheça a realidade que estamos encontrando”, explicou o prefeito Júnior Leite.

Uma dos órgãos que mais tiveram prejuízo foi a Secretaria Municipal de Saúde, onde foram encontradas apenas 40 unidades de ar-condicionado – de um total de 237 declaradas na relação patrimonial.

Com uma população de 61 mil habitantes (estimativa do IBGE para 2016), Maués tem apenas uma ambulância em condições de fazer o atendimento na zona urbana. “As demais estão paradas porque desapareceram os motores, equipamentos e até os pneus”, afirmou o secretário Ildnav Trajano, ao acrescentar que embarcações (ambulanchas) e 11 motores de popa utilizados para fazer o atendimento das comunidades rurais também estão desaparecidos.

Na área da educação, as estimativas iniciais apontam que R$ 1 milhão em equipamentos (computadores, aparelhos de ar-condicionado, móveis e até pratos e talheres) estão ‘perdidos’. “No depósito da secretaria não encontramos uma resma de papel, apenas cinco caixas de giz e seis cadernos”, alertou o titular da pasta, João Libânio.

Na Secretaria de Produção Rural, o gestor Luis Carlos Dinelli está realizando uma verdadeira maratona para encontrar e recuperar equipamentos que pertenciam ao órgão. “Parte do patrimônio público foi entregue para outras pessoas e outra parte não tem condições de uso ou não sabemos o paradeiro como tratores, aparelhos de GPS, voadeiras e motores”, explicou Dinelli.

No pátio da Secretaria de Obras é possível ver o sucateamento de caminhões, pás carregadeiras e caçambas. “Os gestores anteriores retiravam peças de um veículo para usar em outro, sem nenhuma preocupação de repor ou consertar. O transporte escolar que tem apenas dois ônibus em condições precárias de circular e outros sete completamente destruídos”, afirmou a secretaria de Infraestrutura Solange Cristina Rocha.

Disque-denúncia

Na sexta-feira (13), o prefeito disponibilizou dois números de celular (99487-2697 e 98853-3294) para o serviço de disque-denúncia, no qual a população poderá informar sobre o destino de algum bem público pertencente à prefeitura. “Até mesmo quadros e obras de arte do Museu do Homem de Maués foram levados e somente com a população poderemos encontrar”, disse o prefeito.

Apreensão

Na última quinta-feira (12), mais de 30 itens com placa de tombamento do município de Maués foram recolhidos, através de um caminhão, da casa do ex-prefeito da cidade, Padre Carlos Góes (PT), por meio de um mandado de busca e apreensão. Na lista de objetos tinha impressoras, computadores, televisores, colchões, cadeiras, ventiladores, armários de escritório, geladeira, mesas, malas com documentos oficiais. Em ambas oportunidades, a reportagem tentou contato com o Padre Carlos, mas não obteve sucesso.