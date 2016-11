Operação ‘Boas Festas’ vai fiscalizar segurança sanitária de estabelecimentos comerciais em Manaus

A operação ‘Boas Festas’ teve início nesta quinta-feira (17) pelos fiscais do Departamento de Vigilância Sanitária (Visa Manaus). A ação busca garantir a segurança sanitária em produtos e serviços oferecidos aos consumidores em supermercados, salões de beleza, academias de ginásticas e no comércio informal. A atividade faz parte da rotina do órgão, que será intensificada nesse período.

Além da fiscalização, a Visa começou a distribuir para consumidores e empresários uma nova cartilha com orientações gerais voltadas para produtos e serviços. Com tiragem de 80 mil exemplares, a publicação traz informações como o campo de atuação da vigilância sanitária, contaminação alimentar, boas práticas na manipulação e venda de alimentos, o que observar nos estabelecimentos de alimentação, farmácias e drogarias, além de orientações sobre cuidados e uso racional de medicamentos.

Para o secretário municipal de Saúde, Homero de Miranda Leão Neto, o aumento do movimento no comércio em razão das festas de fim de ano requer o reforço das ações de vigilância e a efetiva participação da população na fiscalização dos produtos que, se inadequados para o consumo, podem causar sérios riscos à saúde.

A gerente de produtos do órgão, Nilza Negreiros, ressaltou que é importante que a população participe da fiscalização informando irregularidades como datas vencidas, higiene do local, mau cheiro e armazenamento incorreto. Para as denúncias, a população pode utilizar o Disque Denúncia, pelo número 0800 092 0123.

Com informações da assessoria