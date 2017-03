Operação Beethoven identifica maus-tratos a animais em Manaus

Duas situações de maus-tratos a animais domésticos em Manaus foram identificadas pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), nesta sexta-feira (10), ao longo da operação “Beethoven”. No total, a equipe de investigação realizou buscas em seis endereços alvos de denúncia. A ação foi realizada por policiais da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema).

De acordo com o delegado da especializada, Samir Freire, as irregularidades foram constatadas em locais distintos da cidade. A primeira situação ocorreu em uma casa na rua Paul Adam, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul da cidade. No local foi encontrado um Pit Bull preso, com a corrente da coleira muito curta.

O titular da Dema ressaltou que a segunda irregularidade foi encontrada em uma casa na rua 13 da comunidade Monte Sião, bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital. No lugar os policiais civis localizaram um cachorro que não estava sendo alimentado e também notaram a existência de muitas fezes na área onde o animal estava sendo mantido.

“Recebemos algumas denúncias e decidimos deflagrar essa operação com o intuito de averiguarmos as informações. Tínhamos seis alvos e conseguimos constatar irregularidades em dois deles. Visitamos o total de seis residências e encontramos precariedade das condições de moradia e maus-tratos desses animais. O cachorro achado na Zona Norte foi levado para a Organização Não Governamental (ONG) ComPaixão, onde irá receber cuidados adequados”, ressaltou Freire.

Conforme o delegado, os responsáveis pelos animais foram identificados e conduzidos ao prédio da Dema, onde assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs). Eles irão responder em liberdade por crime de maus-tratos a animais.⁠⁠⁠⁠

EM TEMPO

Com informações da assessoria