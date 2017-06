Operação apreende táxi em Manaus com produtos suspeitos

Fiscais da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, em parceria com a Polícia Militar (PM), apreenderam um táxi, na rua Itaguaí, Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul, com suspeita de irregularidade, na tarde da última quinta-feira (29).

De acordo com a assessoria, apesar de o veículo estar em situação regular junto a SMTU, o condutor não possuía cadastro de taxista. Após a verificação do fato, a Polícia apreendeu o veiculo e aplicou multa prevista na legislação.

Leia também: Taxista é suspeito de dopar e roubar cliente durante ‘corrida’ em Manaus

Produtos suspeitos

Antes de ser levado ao parqueamento, o veículo foi revistado por policiais militares, que encontraram produtos suspeitos de serem utilizados em refino de entorpecentes.

O material será analisado pela perícia da Polícia Civil e, caso seja constatado que o táxi estava sendo utilizado para a prática ilegal, será aberto um processo administrativo por parte da SMTU, para analisar se cabe a cassação da permissão de uso do carro como táxi.

O superintendente da SMTU, Marcel Alexandre, explica a ação: “A realização de fiscalizações em conjunto com a polícia e demais órgãos de segurança contribui não apenas para combater irregularidades nos serviços de transporte, mas para inibir esse tipo de prática criminosa”, afirmou.

EM TEMPO, com informações da assessoria

Leia mais:

‘Greve geral’ reúne manifestantes em Manaus e presta solidariedade a rodoviários

Manifestação de taxistas e mototaxistas paralisa trânsito em Manaus

Taxistas e mototaxistas se unem em protesto contra Uber e Yet Go